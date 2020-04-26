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الأهلى يجمد مفاوضات ضم "حجازى"

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أحمد حجازى
أحمد حجازى
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تجمدت مفاوضات النادى الأهلى مع مدافعه السابق أحمد حجازى والمحترف حاليًا في نادى ويست بروميتش الإنجليزي.

صعوبة إتمام الصفقة الصيف المقبل، يرجع إلى رغبة اللاعب في إكمال مسيرته بأحد الدوريات الأوروبية، حال الرحيل من ويست بروميتش الإنجليزي، فإنه يبحث عن عرض آخر في إنجلترا، كما أن لديه عرضا سعوديا بمبلغ مُغري، لذلك فإن الأقرب عدم عودته للأهلى، بالإضافة إلى أن حجازى طلب الحصول على راتب سنوى كبير يتخطى الـ30 مليون جنيه سنويًا، وهو المبلغ المستحيل دفعه لأى لاعب مصرى من جانب أى نادٍ خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلى يبحث الصيف المقبل تدعيم خط الدفاع فى ظل اشتراكه فى أكثر من بطولة وتعرض مدافعيه الموسم الماضى لإصابات عديدة.  


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