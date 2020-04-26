سر ينشر لأول مرة عن مسلسل الاختيار

26 أبريل 2020 - 10:36 ص

قدمت زوجة الشهيد أحمد المنسى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "الرئيس لا ينسي الشهداء ويتم تكريمهم من خلال إطلاق أسمائهم على شوارع مصر".



وأضافت خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مسلسل الاختيار شيء مختلف وله تقدير خاص، مؤكدة أن خروج المسلسل كان بمثابة حلم لأن العمل تعطل أكثر من مرة لأسباب لا يعلمها إلا الله .



واعتبرت زوجة الشهيد، مسلسل الاختيار تكريم كبير من الدولة والقوات المسلحة لزوجها ويؤكد أنهم حريصون على أن تكون سيرة شهداء مصر في كل وقت ومكان.



وتابعت: الريس السيسي تحدث عن زوجي في أحد الاحتفالات وأجرى مقارنة للتاريخ بين الشهيد أحمد المنسى والإرهابي هشام عشماوي، لافتة إلى أن السيسي رئيس يخاف على شعبه وربنا يعطيه الصحة ويحقق له كل ما يتمناه لمصر .



وأكملت حديثها: "الفنانة القائمة بدور زوجة الشهيد المنسى في مسلسل الاختيار كانت قريبة مني وكانت تسأل عن كل شيء يحبه، معقبة: "بعتبرها زي أختي".