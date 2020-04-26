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الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

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الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الحياة السياسية

الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان
الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان
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عبد القادر وحيد

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الجفري

الإختيار

دون تردد

قال الداعية حبيب على الجفري إنه ليس من دعاة مشاهدة المسلسلات في رمضان، لكن  مسلسل الاختيار له وضع آخر.

وأضاف الجفري على حسابه في تويتر : " لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل الاختيار دون تردد

وتابع : رحم الله المنسي والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وتقبّلهم في الشهداء وبارك في ذرياتهم وذويهم وشفّعهم فيهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا .

كما عقب الجفري قائلا : والفاضح في موقف كثير من المتهجِّمين هو أنهم يتبرأون من العمليات الإرهابية عند حدوثها أو يتهمون الحكومات بتدبيرها وعندما يتم النيل من مرتكبيها لا يملكون أنفسهم في المسارعة إلى الدفاع عنهم وتصويرهم في صورة الضحايا الأبرياء والصادقين الأنقياء.

وأوضح أن العمل على تشويه من أوقع بهم وكَفّ أذاهم، بل واعتبار من يكشف حقيقتهم محاربًا للإسلام، معاديًا للدين وأهله، وكأنهم يعتبرون جرائمهم دينًا، ويعتبرونهم المتدينين تدينًا حقًا، منوها وقديمًا قالت العرب: "المرء مخبوء تحت لسانه".. اللهم اهدنا جميعًا لما اختلف فيه من الحق.

يذكر أن المسلسل من بطولة، أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، واذلي لقي رواجا واسعا بعد عرض الحلقات الأولى.


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