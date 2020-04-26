» الوزراء: في هذا التوقيت ستكون الكمامة إجبارية

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واصل المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، الحديث عن آخر المستجدات بأزمة فيروس كورونا، قائلاً: "أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام 2020 حتى إيجاد لقاح أو مصل ومن ثم فإن عودة العمل يخضع في المستقبل لشروط احترازية".

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن عودة العمل تعتمد في فكرتها على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والطاقة الاستيعابية للجهات التي تقدم الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الكمامات سوف تصبح إجبارية في المستقبل في بعض الأماكن قائلاً: "سنصل إلى هذه الوضعية في المستقبل في حالة السماح من قبل الحكومة لعودة السينما والمسارح.

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