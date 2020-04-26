الإبراشي لـ"غادة عادل": والله عيب

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انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، الفنانة غادة عادل، بسبب مشاركتها فى برنامج رامز جلال، قائلاً: "غادة قالت: "أنا كلب"، معقبًا: "والله عيب يا غادة وغلط كبير في حقك ونجوميتك لما تراهني عليها في برنامج بالمواصفات دي".

 وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "فكرة برامج المقالب خصصت من أجل اختبار عفوية الناس وتلقائيتهم وليس إهانتهم، معقبًا: "أنا بتأسف جدًا أن الفنانة غادة عادل تقول أنا كلب فى أحد برامج المقالب، لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذا الحد المؤسف".

وطالب الإعلامي بضرورة أن تتوقف مثل هذه البرامج، قائلاً: "شىء مؤسف ويجب أن يتوقف، ولا يمكن أن نصل إلى هذه الحالة لأن هذا يعطي انطباعًا سيئًا عن الفن والفنانين".

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