» «المسابقات»: شرطان أساسيان لاستئناف الدوري

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قال حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن بطولة الدوري بدون توقف تحتاج إلى 60 يومًا على الأقل حتى نتمكن من إتمامه لكن ذلك متوقف على مباريات دوري الأبطال والأجندة الدولية التي ستتغير مواعيدها بشكل كبير.

وأضاف "الزناتي" خلال تصريحات تليفزيونية: "وضعنا سيناريو عودة البطولة، بحيث تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل خاصة أنها مليئة بالملاعب وقادرة على ذلك.

وتمنى مدير المسابقات استكمال بطولة الدوري بالرغم من تأثيرها السلبي على انطلاق البطولة المقبلة بالإضافة إلى التأثير السلبي أيضًا على نظام الصعود والهبوط في الأقسام الأدنى.

وأشار الزناتي أن الأمور صعبة للغاية بسبب ضيق الوقت وعدد المباريات الكبير الذي يصل إلى 149 مباراة وأن عدة سيناريوهات وضعتها من أجل استكمال الدوري، لكن أنتظر الضوء الأخضر من الدولة لكن هل ستقبل الأندية اللعب بعد يومين راحة فقط وخوض في الثالث.

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