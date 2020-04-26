  • الأحد 26 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الإبراشي

الإبراشي لـ"غادة عادل": والله عيب

زعيم كوريا الشمالية يفاجيء الجميع برسالة للعاملين

زعيم كوريا الشمالية يفاجئ الجميع برسالة للعاملين

أحمد موسي

أحمد موسي: "النهاردة هطلب طلب غريب"

صورة من الفيديو

سر مؤثر وراء تصنيع قبطي أكبر فانوس لأهل قريته

فتوي" القتل غيلة".. تلاحق المغامسي بعد فتواه في خاشقجي

المغامسي: ربنا أتمم لنا نورنا.. شكرا للملك سلمان

رئيس البرلمان

خلال لقاء الكونجرس.. وكيل النواب: قالولي السيسي زعيم

الإعلامي عمرو أديب

أديب: بعد كورونا.. فيه " كوفيد 20"

وزارة الأوقاف

الأوقاف تزف بشرى سارة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

"طفح جلدي" أحد أعراض كورونا.. اعرف التفاصيل

الصفحة الأخيرة

كورونا
كورونا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فيروس كورونا يصل المدمرة الأمريكية "يو إس إس كيد"

#

"كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا

#

ياسين منصور يحول أحد فنادقه إلى مستشفى لعلاج مصابي كورونا

#

إحنا شايفينكم وكورونا لن تمنعنا من محاسبة أحد

كورونا

أعراض

طفح جلدي

في كل يوم تظهر أعراض مفاجئة جديدة حول فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر، ما وضع الأطباء والخبراء في حيرة شديدة.

وحذر الخبراء من ظهور طفح جلدي أحمر شديد وعلامات غير مفسرة على الجلد يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض كوفيد-19.
 
وتشير البيانات بإيطاليا إلى أن 1 من كل 5 مصابين بكورونا في المستشفيات قد يصاب بطفح جلدي أو يعاني من تغيرات في الجلد وفقًا للديلي ميل.

وفي بعض الحالات قد يكون الطفح الجلدي العلامة الأولى أو الوحيدة على وجود العدوى، ووفقا للمستشفى الوطني البريطاني فإن الأعراض الرئيسية للفيروس القاتل هي السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة. 

ومع ذلك فقد قدر أن ما يصل إلى 8 من كل 10 أشخاص مصابين قد يعانون من أعراض خفيفة فقط، أو لا تظهر عليهم أعراض المرض إطلاقًا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الإسهال، التهاب الحلق، الأوجاع والآلام يمكن أن تشير إلى الإصابة، ففي المملكة المتحدة البريطانية حذر متخصصو الأنف والأذن والحنجرة من أن فقدان حاسة الشم من أهم الأعراض على وجود المرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «المسابقات»: شرطان أساسيان لاستئناف الدوري
» وزيرة الهجرة: "أتعامل مع المواطنين كأني أم"
» "صلاح" يؤدى تدريبات بالمنزل
» أحمد بدير يثير ضجة بعد شائعة وفاته
» عمرو زكي: أبو تريكة سبب عدم انضمامي للنادي الأهلي
» أوتو فيستر يكشف عن اسم اللاعب المتسبب في خسارة الزمالك 6/1
» نبوءة بيل جيتس عن موعد انتهاء فيروس كورونا ترعب العالم
» إعلامي لبناني يشتم ضيوف برنامج رامز جلال بألفاظ خارجة
» النائب العام يأمر بحبس فنانة شهيرة بعد بلاغ الصور المخلة
» بعد انتشار خبر وفاة الفنان أحمد بدير .. مفاجأة مدوية تقلب الموازين
» تفاصيل حكاية فريق طبي ممنوع من الإفطار بمنازلهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية