» وزيرة الهجرة: "أتعامل مع المواطنين كأني أم"

26 أبريل 2020 - 09:43 ص

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن جميع الجهات المعنية بالدولة تعمل على إعادة المصريين الراغبين في العودة لوطنهم، معقبة: "إحنا مقفلناش الباب أمام الضيوف عشان نقفل الباب أمام أولادنا".



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مع خالد أبو بكر، أن الرحلات الجوية للخارج مستمرة لإعادة العالقين، وذلك طبقًا لجدول زمنى، بناء على تصاريح السفر للطائرات وخط سير الطيران وأعداد العالقين.



وعن أزمة المصريين العالقين في السودان، قالت إنه تم إعادة ألفى طالب مصري يدرسون في السودان، والحظر يبدأ من 6 صباحا حتى 6 مساءً وبالتالي هذا التوقيت ضيق جدًا في الحركة، كما أن المعابر مغلقة الآن، مناشدة الطلاب المصريين بالسودان بتسجيل بياناتهم في السفارة لإعادتهم، متابعة: " أتعامل مع المواطنين كأني أم".

