أديب: بعد كورونا.. فيه " كوفيد 20"

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الأسواق الشعبية

ام بى سى مصر

اديب

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولة بأن تهتم الدولة بتنظيم الأسواق العشوائية، معلقا: "أنا لا أنادي بقطع الأرزاق، أطالب فقط بالتنظيم".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن فيروس الكورونا عندما ظهر في الصين كان من سوق شعبي، معتبرا أن الفترة الحالية فرصة ذهبية لترتيب وضع الأسواق الشعبية.

وتابع:"الدنيا قبل كورونا حمادة، وبعد كورونا حمادة تاني"، معقبا: "الكورونا مش آخر وباء، بيقولوا أنه سيكون هناك كوفيد 20".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى أمس.

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