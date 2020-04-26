» إعلامي لبناني يشتم ضيوف برنامج رامز جلال بألفاظ خارجة

26 أبريل 2020 - 07:14 ص

عبر الإعلامي اللبناني وسام بريدي عن غضبه الشديد من قبول بعض المشاهير الظهور في برامج المقالب وبخاصة برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلال.



وقال "بريدي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : في أبشع وأسخف من برنامج المقالب والأسخف هما المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب .



وأضاف: اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة .



وأردف: تحية لرامز جلال مش الحق عليه هو شاطر لأنه بيعرف إنهم جعانين وبالفلوس كل شيء بيصير مقبول.



