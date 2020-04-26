» النائب العام يأمر بحبس فنانة شهيرة بعد بلاغ الصور المخلة

26 أبريل 2020 - 06:52 ص

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحس سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها ( سما المصري) ، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة لها وأدلة الاتهام على أن يستكمل التحقيق غدا وستعلن النيابة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيان لاحق.



وكان المحامي فهمي بهجت تقدم ببلاغ ضد سما المصري اتهمها فيه بنشر صور ومقاطع فيديو عبر صفحتها بـفيس بوك تثير الغرائز وتصنف كصور مخلة .



وأشار في بلاغه أن سما المصري ضربت بكل القيم الإنسانية والدينية عرض الحائط.