وزيرة الهجرة: مصر لا تقفل بابها أمام ولادها

26 أبريل 2020 - 01:12 ص

أكد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جميع الجهات المعنية بالدولة تعمل على إعادة المصريين الراغبين في العودة لوطنهم، والذين يعانون مشاكل في السكن والإقامة وعدم وجود مصدر الدخل، مضيفة :" مصر لم تغلق أبوابها أمام ضيوفها.. وبالتالى مصر متقدرش تقفل باباها أمام ولاها".



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن الرحلات الجوية للخارج مستمرة لإعادة العالقين، سواء في آسيا أو الولايات المتحدة الامريكية أو إفريقيا وأوروبا، وذلك طبقًا لجدول زمنى، بناء على تصاريح السفر للطائرات وخط سير الطيران وأعداد العالقين.



وعن أزمة المصريين العالقين في السودان، قالت إنه تم إعادة ألفى طالب مصري يدرسون في السودان، والحظر يبدأ من 6 صباحا حتى 6 مساءًا، وبالتالي هذا التوقيت ضيق جدًا في الحركة، كما أن المعابر مغلقة الآن، مناشدة الطلاب المصريين بالسودان بتسجيل بياناتهم في السفارة لإعادتهم، مضيفة: " اتعامل مع المواطنين كأنى أم".

