البحرية الأمريكية تعلن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا

26 أبريل 2020 - 12:20 ص

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم السبت، أن عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا على متن المدمرة «يو إس إس كيد»، ارتفع إلى 33 فردا.



وقالت في بيان لها، إنه «تم إجلاء بحار آخر إلى الولايات المتحدة، فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء».



وأشارت إلى أن «البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة N95 والملابس الواقية».

