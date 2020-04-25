» وصفة خطيرة لتقوية المناعة باستخدام العسل.. تعرف عليها

25 أبريل 2020 - 11:00 م

كشفت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة، عن مميزات عديدة يمكن الجسد الاستفادة منها في تناول الطعام والشراب عن طريق تقليب الطعام والشراب عكس عقارب الساعة.



وأوضحت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه في حين إذابة مقدار 2 ملعقة صغيرة من العسل في 3/4 كوب من المياه، عن طريق التقليب عكس عقارب الساعة، سيُسهل على الجسد امتصاص الفيتامينات داخل المياه المذابة بالعسل سريعًا.

