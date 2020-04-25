» تعليمات هامة لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا لجميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي.
وقالت الوزارة إنه إيماء إلى الاستفسارات التي استقبلتها الوزارة من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية ويستفسرون عن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.
وأضافت انه بعرض الموضوع على مدير المركز القومي للامتحانات حول إمكانية عقد اختبار تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، فقد أفاد بأنه يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد اختبارات تكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت الوزارة أنه إذا تغيب الطالب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مرضي أو قهري يتم عقد اختبار تكميلي له عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني