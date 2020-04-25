«حسن شحاتة» يتفوق على «كلوب» في قائمة أفضل مدربي العالم

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حل اثنان من المديرين الفنيين المصريين ضمن قائمة أفضل 50 مدربًا على مستوى العالم في العقود الثلاث الأخيرة.

وحل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الذي قاد منتخب "الفراعمة للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 في المركز الـ35. 

وتفوق "المعلم" على العديد من المدربين وفي مقدمتهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ودييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، اللذين حلا في المركزين السادس والثلاثين والثامن والثلاثين على التوالي.

بينما حل المدير الفني الراحل محمود الجوهري الذي قاد "الفراعنة" للصعود إلى مونديال 90 بعد غياب 56 عامًا والفوز بكأس الأمم الإفريقية في عام 1998 في المرتبة الأخيرة محتلاً الترتيب الـ 50.

فيما تصدر القائمة السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي القائمة بعدما تمكن من حصد لقب البريميرليج 13 مرة، وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا.

واعتمد الترتيب على معيار النقاط، حيث تسند 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالتشامبينزليج و30 نقطة لصاحب تتويج بكؤوس قارية.

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