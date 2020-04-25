«على جمعة»: النبي إدريس عمل مصمم أزياء.. وتمثال أبوالهول يجسده

25 أبريل 2020 - 09:06 م

وصف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العماء، نبي الله إدريس - عليه السلام - بأنه كان أول خياط وأول مصمم أزياء، فضلاً عن كونه علم الناس الزراعة والبناء.





وأضاف جمعة لبرنامج "مصر أرض الأنبياء" على قناة "DMC"، أنه "كلما خاط بغرزة من الإبرة سبح الله، فكان يرفع إلى السماء قدر فعل الخيرات من الناس في الأرض جميعًا".





وتابع: "من هنا رفعه الله مكانا عليًا في السماء، لأنه كان صافي القلب وحكيم"، موضحًا أنه "علم الناس الخط والحفر والزراعة واللغات والتعليم وبقية القوانين الحاكمة للطب والهندسة، فاستحق أن يكون المعلم الأول للبشرية من ناحية التدريس والتعليم واستحق أن يكون هرمس الهرامسة، ولذلك فإن حضارة مصر أسبق الحضارات".





كما رجح جمعة، النبي إدريس هو من بدأ البناء وأن تمثال أبو الهول الشهير تجسيد له.





وقال: "هناك كثير من الأقاويل التي يرجحها العلماء، أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".





وسبق أن صرح جمعة بتصريح مماثل في عام 2015 عندما قال إن النبي إدريس اسمه "أخنوخ" في التوراة، وهو هرمس الهرامسة أي حكيم الحكماء، فهو أول من خط بالقلم وخاط الثياب، وهو مثال للحكمة والعلوم الرياضية والفلكية، وهو "أبو الهول" كما جاء فى كتاب لأحد المؤرخين.





وقال المفتي السابق إن توجهه بشأن اسم النبي إدريس جاء من دراسة وافية، مضيفًا: "هناك أقاويل تشير إلى أن إدريس هو نفسه أوزوريس الذي تتحدث عنه البرديات الفرعونية".





وأضاف: "الفراعنة كانوا يصورون مقدساتهم في صورة طائر أو حيوان أو أي كائنات أخرى، ولكن أبو الهول صوروه في شكل إنسان، وهو ما يتناسب مع كلمة المعلم الأول وحكيم الحكماء، وأن هذا النبي العظيم علم البشرية أشياء قبل الحضارة".



