» تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

25 أبريل 2020 - 08:58 م

سجلت أسعار الذهب في مصر ، اليوم السبت ، تراجعا كبيرا تزامنا مع إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتراجع السعر بنحو 6 جنيهات،عق أيام من تخقيق ارتفاعات ملحوظة.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا 747 جنيها للجرام.



الأسعار اليوم: عيار 18 سجل 640 جنيها للجرام عيار 21 سجل 747 جنيها للجرام عيار 24 سجل 853 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5976 جنيها