رفع الأذان لأول مرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.. تعرف على السبب

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الطيب حسين

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شهدت مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية، رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت، للمرة الأولى في تاريخها، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، تم الاتفاق بين السلطات المحلية والجمعيات الإسلامية في المدينة، لرفع الأذان بواسطة المكبرات، في حي "سيدار ريفر سايد"، اعتبارا من الخميس الماضي.
وأضافت أن رفع الأذان بوساطة المكبرات سيستمر في جامع دار الهجرة بحي "سيدار ريفر سايد"، في مواعيد الصلوات الخمس، طيلة شهر رمضان.
وتهدف السلطات من خلال قرار رفع الأذان، تعزيز معنويات المسلمين، في ظل فرض قوانين العزل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، وحظر الفعاليات الجماعية مثل الإفطار، والسحور، وصلوات التراويح.
وأعرب المسلمون في مينيابوليس عن بالغ امتنانهم جراء رفع الأذان في سماء المدينة، في هذه الأيام الفضيلة.
وقال إمام جامع دار الهجرة، شريف محمد: "سماع صوت الأذان يُشعر المسلمين في كافة أصقاع العالم، بالراحة والفرج، خاصة في هذه المرحلة الحرجة".
من جانبه، قال رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي: "رفع الأذان بواسطة المكبرات، طيلة شهر رمضان، سيساهم في إراحة المسلمين في المدينة ولو قليلا".

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