«نادية الجندي» تشيد بنجلها: موهوب ( تعرف عليه)

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فتحي مجدي

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أشادت الفنانة نادية الجندي بأداء الفنان الشاب حسني شتا، الذي يجسد دور نجلها عمرو في مسلسل "سكر زيادة"، الذي يضم نخبة من النجوم.

 وعلقت على صورة تجمعهما عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل: "الناس مبسوطة من أدائك، بتمنالك النجاح والتوفيق أنت فنان موهوب".

ويقوم "حسني" بدور الابن الأوحد لـ "الجندي"، والذي يخضع لسيطرة زوجته، حتى إنه رفض استضافة والدته بالمنزل، بعدما طلاقها بشكل مفاجئ. وشتا مولود في 26 مارس عام 1985، شارك في فيلم "بدل فاقد" حيث قام بدور "تيفا" مع النجم أحمد عز، وشارك في فيلم "ابن القنصل" مع النجم أحمد السقا. وشارك في حلقة من مسلسل العيادة كضيف شرف، وأيضًا في مسلسل "نوسة وبسبوسة"، كما قام بلبطولة في ست كوم "مش فريندز"، وقام أيضًا ببطولة مسلسل (كلمات) مع النجمة نجوى فؤاد.

وفضلاً عن أعماله الدرامية، شارك في ببعض الإعلانات "بيبسي"، ليبتون، وحملة "اتصالات" وكانت بدايته في مسرح الجامعة، حيث إنه درس في جامعة الإسكندرية، كليه الآداب قسم اجتماع عام2003 .

وكان أول عمل مسرحي له هو ديوان البقر، ومن أعماله أيضًا مسرحية "الناس اللي في التالت" و"تحب تشوف مأساة، و"حلم ليلة صيف"،. وبعد أن أنهى دراسته الجامعية ونتيجة لحبه لفن التمثيل المسرحي، أكمل دراسته في نفس الكلية، لكنه التحق بقسم المسرح وفي أثناء دراسته، اتجه إلى القاهره حتى يتمكن من تحقيق حلمه وهو الاحتراف.

ويعتبر "شتا" الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مثله الأعلى بالتمثيل، قائلًا: "أنا أحبه ربما يزيد حبي له أننا إسكندرانية".

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