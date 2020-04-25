فتوى مثيرة بشأن عدم غسل وفيات كورونا

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شهد المغرب اليوم السبت إصدار المجلس العلمي الأعلى في البلاد فتوى بجواز عدم غسل المتوفين بسبب فيروس كورونا؛ لمنع تفشي الوباء.
جاء ذلك في بيان للمجلس (حكومي)، وهو أعلى هيئة علمية تعنى بالافتاء في البلاد، ردًا على طلب للفتوى بهذا الشأن مقدم من وزارة الصحة.
وقال البيان، إن "الإسلام يحرص على صحة الأفراد وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة تودي بحياة الإنسان".
وأضاف أن "هذه الفتوى تأتي أيضا بعدما تبين طبيا أن عملية غسل المتوفين جراء هذا المرض (كورونا) يشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث".
واعتبر البيان، أن "المتوفي من هذا المرض يعتبر في حكم الشهداء".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 159، فيما بلغ عدد المصابين 3889.
وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و850 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 198 ألفا، فيما تعافى أزيد من 812 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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