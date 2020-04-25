» ارتفاع عدد وفيات كورونا بإيران إلى نحو 6 آلاف

25 أبريل 2020 - 07:35 م

ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 5 آلاف و650، إثر تسجيل 76 وفاةً في آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن البلاد سجلت 1134 إصابة جديدة بالفيروس.



وأضاف جهانبور، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89 ألفا و328.



وأوضح أن 3 آلاف و96 مصابًا حالتهم حرجة، بينما تعافى 68 ألفا و193 آخرون.



وأشار إلى إجراء 410 آلاف و75 فحصا للكشف عن كورونا، في عموم البلاد.

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و845 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 197 ألفا، وتعافى أكثر من 811 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

