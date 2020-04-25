» "كورونا".. عدد وفيات إسبانيا يرتفع إلى نحو 23 ألف

25 أبريل 2020 - 07:30 م

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسبانيا إلى 22 ألفا و902، بعد تسجيل 378 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

جاء ذلك في تحديث نشرته وزارة الصحة الإسبانية، حول إحصائيات فيروس كورونا، السبت.



ونشرت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن عدد وفيات كورونا آخر 24 ساعة، بلغ 381، لكنها عادت وعدلته لاحقا إلى 378.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 223 ألفا و759، بعد تشخيص 3 آلاف و995 إصابة جديدة.



كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 95 ألفا و708، إثر شفاء 3 آلاف و353 شخصا.



وتأتي إسبانيا ثانية بعد الولايات المتحدة في عدد المصابين بالفيروس، وثالثة بعد الولايات المتحدة وإيطاليا من حيث عدد الوفيات. -

