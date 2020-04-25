الأم المحظوظة تفوز باليانصيب في يوم ولادتها توأم

لم تصدق امرأة بريطانية نفسها، بعد أن صادفها الحظ وفازت بجائزة يانصيب بقيمة 30 ألف جنيه استرليني (585 ألف جنيه مصري) في نفس يوم ولادتها. وتسلمت "كارولين ناش" التي كانت حاملاً في توأم، الجائزة في 1 مارس الماضي، وهو ما ضاعف شعورها بالسعادة، لتزامنها مع الموعدد المحدد للولادة.
وقالت كارولين: "في هذا العام، كنا محظوظين للغاية، إنه لأمر مدهش. من الغريب جدًا كيف حصلنا على الجائزة في موعد ولادة توأمنا، وأشارت إلى أنها ستستخدم المال للذهاب في عطلة في "جزر الكناري" مع شريكها وابنيهما. جاء فوزها بعد أن شاركت لعدة سنوات في يانصيب الرمز البريدي، حيث يذهب ما لا يقل عن 32 في المائة من كل تذكرة إلى المؤسسات الخيرية، وقد تم جمع أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لـ 7500 مؤسسة خيرية منذ عام 2005.
وعلقت المراة المحظوظة، إنه "مزيج من شعور بالرضا عندما تعلم أنك تساعد المؤسسات الخيرية من خلال المشاركة، وأن هناك فرصة للفوز أيضًا. إنه أمر رائع!"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. وعبر شريك "كارولين"، "بول" عن سعادته لفوزهما، قائلاً: "لا يبدو ذلك حقيقيًا، لكنه كذلك. إنه يعني الكثير من الجدل حول من الذي سينفق المال!". وزارت سفيرة يانصيب الرمز البريدي، جودي ماكورت، الزوجين لمنحهما الجائزة.
وقالت: "إن تسليم الظرف الذهبي لكارولين وبول في تاريخ ولادة توأمهما يثلج الصدر". وأضافت: "بفضل المشاركين لا يمكننا فقط تسليم جوائز مذهلة كهذه، ولكن أيضًا دعم المؤسسات الخيرية صعودًا وهبوطًا في المملكة المتحدة مما يجعل الجميع فائزًا حقيقيًا!".