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"رونالدو" يغادر يوفنتوس إلى ريال مدريد.. صحيفة تكشف الحقيقة

الرياضة

رونالدو
رونالدو
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الطيب حسين

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كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس.

وذكرت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن الدون لن يرحل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم، على عكس ما تردد مؤخرا من أنباء.

وأكدت الصحيفة أن أزمة فيروس كورونا وما تسببته من خسائر مالية لن تؤثر على بقاء رونالدو في نادي "السيدة العجوز"، حيث لا توجد أي نية لدى إدارة النادي الإيطالي للتخلي عنه من أجل توفير النفقات، لتغلق جميع الأبواب أمام فكرة رحيله عن النادي.

وادعت العديد من المصادر أن اللاعب البالغ 35 عاما على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف في نية العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، فيما تناولت تقارير صحفية أنباء أخرى أن "البيانكونيري" على استعداد لبيع "الدون" تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي يريد البقاء مع السيدة العجوز حتى انتهاء عقده عام 2022، وهذه كانت رغبته منذ البداية عندما وقع على عقد يمتد لأربعة أعوام في صيف 2018.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل 25 هدفا وصنع 4 في 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس خلال هذا الموسم، في جميع البطولات قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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