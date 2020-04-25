فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

25 أبريل 2020 - 04:19 م

فاجأت الفنانة اليمنية الشهيرة ?بلقيس، الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورتها مرتدية الحجاب.

وعلقت "بلقيس" على الصورة التي نشرتها على "إنستجرام" بالقول:"كيفكم مع الصيام، ايش تابعتوا برامج او مسلسلات وعجبتكم"؟

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على إطلالتها بالحجاب، وكان من التعليقات "اديش لابقلك الحجاب بلقيس"، "جمييييييلة بالحجاب"، "ماشاءالله حلو الحجاب عليك".

ومن ناحية أخرى، كانت تعرّضت بلقيس لإنتقادات لاذعة، بعد إنتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تضحك بطريقة لفتت إنتباه الكثيرين، قبل أن تقوم بحركة الأشخاص الذين يتعاطون الممنوعات.

