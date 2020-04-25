» 76% من المصابين بـ"كورونا" في السعودية من الوافدين

25 أبريل 2020 - 04:07 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الإصابات، منها 24% للسعوديين ولغير السعوديين 76 %، و115 حالة حرجة، وبلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا"، ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 9، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" 136 حالة.

وأضاف "العبدالعالي"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 16299 حالة حتى الآن.