1200 إصابة بـ"كورونا" في السعودية خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل تسع وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت 136 حالة وفاة، فيما أصبح مجموع الإصابات 16299.

وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (364) وجدة (271) والرياض (170) والمدينة المنورة (120).

وتمثل أرقام اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي.

ولا تزال المملكة الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.


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