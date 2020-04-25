الرئيس: "في مثل هذا اليوم استعادة مصر كامل ترابها الوطني"

25 أبريل 2020 - 03:15 م

احتفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى تحرير سيناء التي يصادف اليوم 25 إبريل، موجهًا التحية للشهداء والمفاوضين.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" في مثل ھذا اليوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا ليحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويل خاضته مصر على كل الجبھات لتحرير سيناء".

وتابع الرئيس :" تحية خالدة في ھذا اليوم المجيد إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصيل، تحية لرجال القوات المسلحة الذين خاضوا أشرف المعارك، تحية لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية".

واختتم قائلًا :"عاشت مصر وطنا كريما عزيزا، نبذل من أجله كل غال ونفيس.كل عام وأنتم بخير".

