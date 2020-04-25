رسميًا.. الكمامات شرط التردد على الشهر العقاري

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وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقارى والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور.

ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة العدل، فى بيان لها، إنه إعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والحاقا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار عمر مروان باستمرار تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلام الوراثة إعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004.

كما قرر الوزير إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وهى:

1-عقود الإيجار الرسمية (إثبات التاريخ).

2-التصديق على الدفاتر التجارية

 3-محضر إيداع وصية (مغلقة)

4-محضر فتح وصية (مغلقة).5-التوكيل الخاص (صرف المعاش)

6-الإقرارات

وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية اللازمة في هذا الشأن لذلك وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

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