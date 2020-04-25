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ووهان الصينية ترسل طائرة إمدادات طبية إلى نيويورك

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وكالات- الدويني فولي

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طائرة

نيويورك

ووهان الصينية

امدادات طبية

أقلعت طائرة تحمل إمدادات طبية من مدينة ووهان وسط الصين، والتي كانت الأشد تضررًا بمرض فيروس كورونا المستجد، متوجهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة.

وتحمل الطائرة التابعة لخطوط "تشاينا سوزرن إيرلاينز" الجوية، ما يقرب من 20 طنًا من الإمدادات الطبية، وهي أول طائرة للركاب تستخدم لتوصيل شحنات من المقاطعة.

وأكد مصدر في شركة الخطوط الجوية في مقاطعة هوبي، أن الشركة تخطط لتشغيل أكثر من رحلة لنقل الشحنات من ووهان إلى كل من سان فرانسيسكو وروما وباريس ولندن وفرنكفورت تتضمن إمدادات طبية مصنعة محليا للمساعدة في مكافحة الوباء.

واستخدمت الشركة طائرات الركاب لتوصيل الشحنات لأول مرة نهاية مارس الماضي، إذ أرسلت 17.6 طن من الشحنات على متن طائرة ركاب من مدينة قوانغتشو جنوبي الصين إلى كوالالمبور في ماليزيا، في الثالث من أبريل الجاري.

وأطلقت الشركة أكثر من 225 رحلة جوية لطائرات محولة لنقل المواد الطبية إلى 22 دولة ومنطقة حول العالم.

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