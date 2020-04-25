» الأطباء يكشفون سبب تنويم مرضى كورونا على بطونهم

25 أبريل 2020 - 02:41 م

عقب انتشار صور للعديد من مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث يظهرون وهم ينامون على بطونهم أثناء العلاج، ربما يتساءل البعض عن طبيعة هذا الإجراء الطبي.

خبير العناية المركزة وأمراض الجهاز التنفسي والأستاذ في جامعة جونز هوبكينز الأمريكية باناغيس غالياتساتوس كشف أن سبب انبطاح مصابي كورونا على بطونهم ، هو أن عددا من المصابين بالفيروس، لا يستطيعون استنشاق كميات كافية من الأوكسجين، وهذا مبعث ضرر كبير، حتى لو زودوا بالأوكسجين.

وأوضح أنه هذا لا يعد هذا كافيا في الكثير من الأحيان، ولذا نقلبهم على بطونهم لمساعدة الرئة على التمدد، بحسب قوله.

وتابع: الجزء الأثقل من الرئتين يقع في الظهر، ولذا فإن المرضى الراقدين على ظهورهم سيجدون صعوبة في استنشاق الكمية الكافية من الهواء، منوها أنه نظرا لأن أوزانهم تضغط على الجزء الأكبر من الرئتين، بينما الانبطاح، يسمح بتدفق كميات أكبر من الأوكسجين ويساعد على استخدام الأجزاء الأخرى من الرئتين.