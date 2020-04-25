وصفت بالكارثة.. مباراة تسببت في إصابة 40 ألف بكورونا

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لقاء بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي
لقاء بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي
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عبد القادر وحيد- متابعات

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في لقاء وصفته إسبانيا بالكارثة، بسبب لقاء بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي، والذي تسبب في إصابة 40 ألف بفيروس كورونا المستجد.

وكانت دراسة إسبانية قد كشفت أن العلماء توصلوا من خلال التحليلات المخبرية إلى أن مصدر وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد كان من الدول الأوروبية والأمريكية، وليس من الصين.

وأضافت أن علماء وخبراء الفيروسات في إسبانيا كشف عن أن المباراة حصدت آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد انتهائها.

وأوضحت أن مباراة كرة قدم كانت كفيلة بإسراع عملية تفشي وانتشار الفيروس في البلاد بشكل متوحش.

 وكانت الجماهير الإسبانية القادمة لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي،  حيث ساهمت هذه المباراة بإصابة أكثر من 40 ألف شخص في ليلة واحدة؛ ما يعد رقمًا كبيرًا أدى إلى تسريع عملية الانتشار والإصابة في كل أنحاء البلاد.

يذكر أن وسائل إعلامية كانت قد ذكرت في وقت سابق عن احتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا من خلال إقامة مباراة كرة قدم بحضور الجمهور، ما تسبب في  تسريع الوباء في إسبانيا وأوروبا بشكل عام.


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