الأهلى يبحث الخروج من مأزق "أزارو"

25 أبريل 2020 - 02:29 م

بدأت إدارة النادى الأهلى فى البحث عن عروض لبيع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى نادى الاتفاق السعودي.

وتبحث إدارة النادى عن عروض جيدة للحصول على مقابل مادى مناسب للاستغناء عن اللاعب فى ظل تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعدم عودة اللاعب لصفوف الفريق خاصة أنه حال رحيل اللاعب بسعر قليل سيكون "مقلب" للنادى بعد رفض رحيله من قبل بمقابل مادى كبير.

وكانت إدارة الأهلى قد أعارت وليد ازارو الى نادى الاتفاق السعودى لمدة 6 أشهر بسبب الرغبة فى منحة فرصة المشاركة أساسيا لعدم حصوله على الفرصة كاملة مع فايلر منذ توليه المهمة.