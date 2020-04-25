بعد ارتداء حمالة الصدر.. حفيد عمر الشريف يشرب الخمر

25 أبريل 2020 - 02:21 م

بعد حالة الجدل التي أثارها عقب نشر صورته مرتديًا "حمالة الصدر"، نشر عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة، صورة وهو يشرب الخمر.

ونشر عمر جونيور، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يشرب من زجاجات الخمر، وأشار إلى أنها كانت عام 2007.

وتسبب الصورة في موجة غضب وهجوم عليه، خاصة أنها لا تتفق مع صيام شهر رمضان، مطالبين إياه باحترام الشهر الكريم.

وكان حفيد عمر الشريف اعترف من قبل بـ"مثليته الجنسية"، وطلب الزواج من الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، حيث أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: "سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني".

