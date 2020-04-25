  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
انتحار

انتحار ستيني مصري في الكويت ..والنيابة: شبهة جنائية

لقاء بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي

وصفت بالكارثة.. مباراة تسببت في إصابة 40 ألف بكورونا

فريق طبي صيني في زيارة عاجلة لزعيم كوريا الشمالية

أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية.. وهذا من يخلفه

هزّت غزة.. تفاصيل مبكية عن تعذيب طفل حتى الموت

هزّت غزة.. تفاصيل مبكية عن تعذيب طفل حتى الموت

حمدي رزق لمفتي الجمهورية : " الله عليك"

حمدي رزق لمفتي الجمهورية : " الله عليك"

الرئيس الأمريكي

" الصلاة قوة".. ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان

"تنمية مصر" تدعو للنزول للاحتفال بعيد تحرير سيناء

فى ذكرى تحرير سيناء.. تفاصيل المشهد الأخير لانسحاب إسرائيل

طارق الشناوي

الشناوي: الرقص صحة في الصيام.. ونفسي في عشرة بلدي

الشهيد هشام بركات

خالد أبو بكر: جمعني لقاء بالشهيد هشام بركات .. وهذا ما أكده لي

حنين

بعد"تيك توك".. بيان عاجل من "بيجو" عن فيديوهات "حنين حسام"

بعد ارتداء حمالة الصدر.. حفيد عمر الشريف يشرب الخمر

الصفحة الأخيرة

حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بسبب الخمور.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل في رمضان

#

بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

#

بعد النهاية.. يوسف الشريف يتصدر تويتر

#

«طلب الزواج من فنان شهير وأساء لجده».. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

حفيد

جدل

خمر

عمر الشريف

مثلية

بعد حالة الجدل التي أثارها عقب نشر صورته مرتديًا "حمالة الصدر"، نشر عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة، صورة وهو يشرب الخمر.

ونشر عمر جونيور، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يشرب من زجاجات الخمر، وأشار إلى أنها كانت عام 2007.

وتسبب الصورة في موجة غضب وهجوم عليه، خاصة أنها لا تتفق مع صيام شهر رمضان، مطالبين إياه باحترام الشهر الكريم.

وكان حفيد عمر الشريف اعترف من قبل بـ"مثليته الجنسية"، وطلب الزواج من الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، حيث أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: "سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني".

View this post on Instagram

Shave it? Circa 2007.

A post shared by ???????? ???????????? ????. (@omarsharifjr) on


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأطباء يكشفون سبب تنويم مرضى كورونا على بطونهم
» موعد جديد لاستئناف الدوري الإنجليزي
» تناول هذه الأطعمة في السحور وابتعد عن الجوع والعطش
» قرينة الرئيس: "تحرير سيناء" علامة بارزة فى تاريخ مصر
» طقس 48 ساعة.. لا تخرج قبل الاطلاع عليها
» نجيب ساويرس يثير ضجة ويعلق: "النكد أساس الجواز"
» "رونالدو" يحسم موقفه مع "السيدة العجوز"
» هل ارتكاب الذنوب والمعاصي يفسد الصوم.. الإفتاء ترد
» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز
» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية