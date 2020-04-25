بسبب إعلان "قطونيل".. هجوم شرس ضد ميس حمدان

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ميس حمدان
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تصدرت الفنانة ميس حمدان، قائمة البحث على تويتر، بسبب إعلانها الأخير.

وسادت حالة من الجدل بين النشطاء على تويتر، متسائلين عن كلمات أغنية الإعلان التي ترددها ميس حمدان، وتخاطب بها ابن الجيران، التي أعجبت به بسبب بوكسراته وفانلاته.

وهاجم الجمهور الفنانة ميس حمدان، بسبب ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية للملابس الداخلية للرجال، حيث كانت هناك جرأة في كلمات الأغنية التي قامت بغنائها ضمن العمل.

تقول كلمات الأغنية: "ابن الجيران بغرامه مشغولة.. عليه عضلات وقوة ورجولة.. فنلاته عضلاته.. بيجاماته حركاته.. شرباته خطواته.. استكاته".

يذكر أن الواجهة الإعلانية لهذه الشركة خلال المواسم الرمضانية السابقة كان الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، الذي ارتبط اسمه في كل موسم رمضاني بها.

كما قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانة ميس حمدان والإعلامي مدحت شلبي في تأدية الإعلان الذي رأي فيه البعض بعض العبارات الخادشة للحياء.

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