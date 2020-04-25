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بشرة خير.. أبو صدام: ارتفاع تصدير البطاطس إلى نصف مليون طن

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن نقيب الفلاحين عبد الرحمن أبو صدام إن صادرات مصر من البطاطس وصلت إلى نصف مليون طن منذ بدء موسم التصدير وهو ما يعتبر بشرة خير  للمزارعين خاصة مع الإجراءات المشددة المفروضة على الاستيراد والتصدير خوفا من فيروس"كورونا".

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها" الوطن": أن ارتفاع الكميات المصدرة سيساهم في التوازن في السوق المحلية ليعوض المزارعون الخسائر التي تعرضوا لها مع الكميات المعروضة بكمية كبيرة عن الحاجة المحلية ما أدي إلي انخفاض كبيرة في أسعارها مع تراجع شركات ومصانع الشيبسي من شراء البطاطس ما زاد في انخفاض سعرها.

وأكد أنه يتوقع أن تزيد أسعار البطاطس خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الكميات التي سيتم تصديرها وتخزين التجار والمزارعين لكميات كبيرة منها في الثلاجات لحين تحسن الأسعار لافتًا إلي أن كيلو البطاطس انخفض في الأيام الماضية إلي 1.5 جنيه للكيلو منخفضًا عن سعر التكلفة بحوالي جنيه لكل كيلو.

 

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