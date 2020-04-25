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إصابة 16 شخصًا بينهم 11 طفلا بتسمم.. والسبب كارثى

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اسعاف
اسعاف
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أشرف العبساوى

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أصيب 16 شخصًا بينهم 11 طفلاً بتسمم غذائي، إثر تناولهم بوظة وقت السحور بقرية الصلعا دائرة مركز سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام تم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بإصابة 16 شخصًا من بينهم أطفال بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم مشروب البوظة بعد السحور.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث مركز شطرة سوهاج بإصابة 16 شخصًا من بينهم 11 طفلاً بحالة قيء ومغص وألم بالبطن ادعاء تناول مشروب البوظة حيث بدأت تظهر عليهم الأعراض عقب السحور وتم نقلهم جميعًا لمستشفى سوهاج العام.

وتبين من التحريات أن المصابين هم "هيام.ج.ع" 30 سنة، ربة منزل، وبشاير أبوبكر زغلول 7 سنوات، محمد أبوبكر زغلول، سنة  واحدة، أحمد إبراهيم أحمد، 5 سنوات، محمد إبراهيم أحمد، 3 سنوات، هالة ابراهيم أحمد، 6 سنوات، أحمد عادل السيد 3 سنوات، محمد عادل السيد، 4 سنوات، يوسف أحمد رأفت، 3 سنوات، عبدالرحمن أحمد رأفت، 6 سنوات، اسراء هانى أبوضيف، 8 سنوات، ايمان هانى أبوضيف، 11 سنة، "رشا.ا.ا" 35 سنة، هانى أبوضيف إسماعيل، 44 عاما، "نعمة.ع.ا" 23 سنة، عادل السيد أحمد 35 سنة  يقيمون قرية الصلعا مصابين بتسمم غذائي.

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