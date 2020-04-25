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تناول هذه الأطعمة في السحور وابتعد عن الجوع والعطش

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السحور
السحور
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متابعات- أمينة عبد العال

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أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بتناول السحور وتأخير موعده، فهو يساعد الصائم على تحمل يوم الصيام وحتى لا يشعر الصائم بالجوع أو العطش عليه تناول طعام صحي وغير مرهق ويحتوي علي عناصر أساسية لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المطلوبة.

وحسب نصائح خبراء التغذية يجب الابتعاد تماما عن الشاي أو الكافيين بشكل عام في السحور لأنه مدر للبول ما يزيد الإحساس بالعطش والجفاف، كما يجب أن تحتوي وجبة السحور علي:

1-  التمر لأنه غني بالألياف والمعادن

2-   البيض أو الفول أو الحمص أو شريحة لحم قليلة الدسم لأنها تساعد علي الشبع وتوفر البروتين اللازم للجسم

3-   كوب لبن أو زبادي للحصول علي الكالسيوم وسهولة الهضم

4-   تناول الوجبة بالخبز الأسمر أو الأرز البني أو البطاطس لأنها تمد الجسم بالطاقة وتساعد علي الشبع لفترة طويلة.

5-  تناول المكسرات من لوز أو بندق لأنها تمد الجسم بالدهون الصحية والعناصر المفيدة.


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