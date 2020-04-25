أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية.. وهذا من يخلفه

25 أبريل 2020 - 01:25 م

ترددت أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، وفقا لتقرير لصحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" البريطانية خصوصًا بعد إرسال الصين فريقًا طبيًا لتحديد حالته الصحة.

وقال المسئول الإعلامي في "هونج كونج" إنَّ هناك اعترافا بوفاته، لكننا نتجنب تأكيد ذلك لتجنب المخاطر التي يجلبها خبر وفاته، وحتى ظهوره علينا أن نفترض أنه توفي ونتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية المناسبة.

ولفت "بيزنس تايمز" إلى أنّ أنباء وفاة كيم جونج أون غمرت وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل بضعة أيام نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرًا عن حالته الحرجة بعد جراحة في القلب والأوعية الدموية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبران في تصريحات للمراسلين في البيت الأبيض عمن يخلف الزعيم الكوري الشمالي "الافتراض الأساسي هو أن خلفه قد يكون من أفراد عائلته.

وكان مسؤول أمريكي كبير، أكد أنه في ظل ترقب الولايات المتحدة التقارير بشأن حالة كيم جونج، أرسلت الصين فريقا طبيا للمساعدة في تحديد حالته الصحية.



