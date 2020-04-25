"الليجا" تظهر العين الحمراء لأندية إسبانيا

25 أبريل 2020 - 01:12 م

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، رسالة تهديد لأندية الدوري الإسباني، التي ترفض استئناف المسابقة.

وقال "تيباس" في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سنتخذ إجراءات صارمة ضد من يرفض استكمال مبارياته بمسابقة الدوري".

وأضاف:" النادي الذي سيرفض استئناف الدوري الإسباني سيخسر مبارياته تلقائيا".

وكانت تقارير أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن برشلونة يدرس الاعتذار عن المباريات القادمة من المسابقة حال قرار استئنافها في الوقت الحالي خوفًا على صحة وسلامة اللاعبين.