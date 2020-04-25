» نجيب ساويرس يثير ضجة ويعلق: "النكد أساس الجواز"

طرحت إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعى سؤال عبر تويتر، قائلة: "الجواز عن حب بيفرق أيه عن جواز الصالونات.. ولا هي كده كده بتقلب نكد وخلاص؟!".

في المقابل، أعاد نجيب ساويروس تغريدتها وعلق قائلا: "‏النكد أساسًا بيجى مع الجواز".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية، وجاءت التعليقات كالآتى: ‏ ‎قصد حضرتك تقول إنه بيبقي باكتج كله علي بعضه.. ‏ ‎النكد سمة عربية سواء بجواز ولا من غيره الرجل العربي والمصري بالخصوص يموت في النكد.. ‏ ‎عزيزى المواطن لا تبحث عن النكد اطمن.. هو عارف عنوانك.. ‏ ‎النكد مكتوب في القايمة قبل طقم الصيني.