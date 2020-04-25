» نجيب ساويرس يثير ضجة ويعلق: "النكد أساس الجواز"

علا خطاب
طرحت إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعى سؤال عبر تويتر، قائلة: "الجواز عن حب بيفرق أيه عن جواز الصالونات.. ولا هي كده كده بتقلب نكد وخلاص؟!".
في المقابل، أعاد نجيب ساويروس تغريدتها وعلق قائلا: "النكد أساسًا بيجى مع الجواز".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية، وجاءت التعليقات كالآتى: قصد حضرتك تقول إنه بيبقي باكتج كله علي بعضه.. النكد سمة عربية سواء بجواز ولا من غيره الرجل العربي والمصري بالخصوص يموت في النكد.. عزيزى المواطن لا تبحث عن النكد اطمن.. هو عارف عنوانك.. النكد مكتوب في القايمة قبل طقم الصيني.
النكد اساسا بييجى مع الجواز ?? https://t.co/lfvxBeF0hH— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 25, 2020
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