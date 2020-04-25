» "رونالدو" يحسم موقفه مع "السيدة العجوز"

25 أبريل 2020 - 12:44 م

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، لا ينوي رونالدو الرحيل عن يوفنتوس أبداً في الوقت الحالي، نافية كل ما تردد في الأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي يريد البقاء مع السيدة العجوز حتى انتهاء عقده عام 2022، وهذه كانت رغبته منذ البداية عندما وقع على عقد يمتد لأربعة أعوام في صيف 2018.

وادعت العديد من المصادر أن رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف كونه يفتقد ناديه السابق ريال مدريد.