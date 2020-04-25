بالصور.. حريق هائل بمحرم بك

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حريق هائل

عقار

محرم بك

اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حريق بأعلى سطح عقار بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

من جانبها أمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق.

وكان  المقدم أمير المهندس رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك قد  تلقى بلاغا يفيد نشوب حريق أعلى عقار بشارع المنزلاوي.

على الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق أعلى سطح عقار بجوار مسجد أولاد الشيخ بالشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات.

ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق  بسبب ماس كهربائي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار، بالإضافة إلى ندب خبراء الأدلة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.



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