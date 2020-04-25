خالد أبو بكر: جمعني لقاء بالشهيد هشام بركات .. وهذا ما أكده لي

25 أبريل 2020 - 12:43 م

كشف الإعلامي خالد أبوبكر، عن لقاء جمعه بالشهيد المستشار هشام بركات مرتين، في باريس عندما كان يلتقي المستشار هشام بركات بالنائب العام الفرنسي.

وأضاف "أبوبكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد انتهاء لقاء بركات مع نظيره الفرنسي خرجا سويًا.

وتابع: "خرجنا من الفندق واتمشينا سوا، المستشار بركات قالي النيابة العامة مستقلة، وهتفضل مستقلة، أنا بحارب ناس كتيرة إرهابيين ومجرمين، وهفضل أحاربهم، لأني مؤمن بالعدل".

وأشاد أبو بكر بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد هشام بركات على أحد الكباري، قائلاً: "كان حقا له".

وتقدم نادي القضاة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوجيهه بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، على كوبري شارع الطيران.