  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
انتحار

انتحار ستيني مصري في الكويت ..والنيابة: شبهة جنائية

لقاء بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي

وصفت بالكارثة.. مباراة تسببت في إصابة 40 ألف بكورونا

فريق طبي صيني في زيارة عاجلة لزعيم كوريا الشمالية

أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية.. وهذا من يخلفه

هزّت غزة.. تفاصيل مبكية عن تعذيب طفل حتى الموت

هزّت غزة.. تفاصيل مبكية عن تعذيب طفل حتى الموت

حمدي رزق لمفتي الجمهورية : " الله عليك"

حمدي رزق لمفتي الجمهورية : " الله عليك"

الرئيس الأمريكي

" الصلاة قوة".. ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان

"تنمية مصر" تدعو للنزول للاحتفال بعيد تحرير سيناء

فى ذكرى تحرير سيناء.. تفاصيل المشهد الأخير لانسحاب إسرائيل

طارق الشناوي

الشناوي: الرقص صحة في الصيام.. ونفسي في عشرة بلدي

الشهيد هشام بركات

خالد أبو بكر: جمعني لقاء بالشهيد هشام بركات .. وهذا ما أكده لي

حنين

بعد"تيك توك".. بيان عاجل من "بيجو" عن فيديوهات "حنين حسام"

خالد أبو بكر: جمعني لقاء بالشهيد هشام بركات .. وهذا ما أكده لي

الحياة السياسية

الشهيد هشام بركات
الشهيد هشام بركات
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

خالد أبو بكر: برميل البترول أرخص من كيلو الليمون

#

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

#

خالد أبو بكر: "كورونا" الاختبار الأصعب للحكومة

#

خالد أبو بكر: خسرنا الرهان وأزمة كورونا هتطول

رونالدو

سيدة

رحيل

عجوز

كشف الإعلامي خالد أبوبكر، عن لقاء جمعه بالشهيد المستشار هشام بركات مرتين، في باريس عندما كان يلتقي المستشار هشام بركات بالنائب العام الفرنسي.

وأضاف "أبوبكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد انتهاء لقاء بركات مع نظيره الفرنسي خرجا سويًا.

وتابع: "خرجنا من الفندق واتمشينا سوا، المستشار بركات قالي النيابة العامة مستقلة، وهتفضل مستقلة، أنا بحارب ناس كتيرة إرهابيين ومجرمين، وهفضل أحاربهم، لأني مؤمن بالعدل".

وأشاد أبو بكر بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد هشام بركات على أحد الكباري، قائلاً: "كان حقا له".

وتقدم نادي القضاة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوجيهه بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، على كوبري شارع الطيران.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأطباء يكشفون سبب تنويم مرضى كورونا على بطونهم
» موعد جديد لاستئناف الدوري الإنجليزي
» تناول هذه الأطعمة في السحور وابتعد عن الجوع والعطش
» قرينة الرئيس: "تحرير سيناء" علامة بارزة فى تاريخ مصر
» طقس 48 ساعة.. لا تخرج قبل الاطلاع عليها
» نجيب ساويرس يثير ضجة ويعلق: "النكد أساس الجواز"
» "رونالدو" يحسم موقفه مع "السيدة العجوز"
» هل ارتكاب الذنوب والمعاصي يفسد الصوم.. الإفتاء ترد
» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز
» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية