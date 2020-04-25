سقوط شبكة سرقة "التوك توك" في حلوان

25 أبريل 2020 - 12:36 م

ألقى ضباط قسم شرطة المعصرة القبض على عاطلين بعد إبلاغ الأهالي عنهما أثناء سرقتهما لـ"توك توك" بالمنطقة.

كان أهالي المنطقة وبعد سرقة العديد من "التوك توك" ترصدوا باللصوص إلا أن تمكنوا من التحفظ عليهما وإبلاغ قسم شرطة المعصرة الذي انتقل على الفور إلى المكان ووجد مع المتهمين أسلحة بيضاء، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلهما إلى النيابة للتحقيق معهما حسبما نشر "الوفد".

وقررت نيابة حلوان الجزئية اليوم حبس العاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المركبات البخارية " التوك توك".