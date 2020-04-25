المصري يحتفل بذكرى تأسيس مدينة بورسعيد

25 أبريل 2020 - 12:24 م

احتفل نادي المصري بذكرى تأسيس مدينة بورسعيد الباسلة، التى يرجع تاريخها لعام 1859 في عهد والى مصر الخديوي سعيد.

وكتبت صفحة المصري عبر "إنستجرام": إلى المدينة التي علمت العالم أجمع معنى الصمود فصارت قِبلة للنضال العالمي، إلى المدينة التي اقترن اسمها بالبسالة دونًا عن كل مدن العالم، إلى المدينة التي اقترن اسم نادينا باسمها فزادنا هذا شرفًا وفخرًا، إلى بورسعيد الباسلة كل عام وأنتِ وأهلك بكل خير يا جوهرة المتوسط ودرة تاج الوطن"

واسم بورسعيد مركب من كلمة بورت "port " ميناء بالإنجليزية وسعيد هو والي مصر وفي عام 1855 قررت اللجنة الدولية تسميتها بهذا الاسم .

جدير بالذكر أن مدينة بورسعيد سميت بالمدينة الباسلة بعد صمود أهلها في الدفاع عن مصر ضد العدوان الثلاثي عام 1956.