بعد "حياة الفهد".. فنان كويتي شهير يصف الوافدين بـ"الهمج"

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وافدين في الكويت
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محمد فضل

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هجوم

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وافدين

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همج

بعد الضجة التي أثارتها الفنانة الكويتية الشهيرة حياة الفهد، بتصريحاتها التي وصفها البعض بـ"العنصرية" ضد الوافدين في بلادها والتي طالبت بعدم علاجهم ورميهم في الصحراء، أثار فنان ومخرج كويتي معروف ضجة أخرى بهجومه ووصفه الوافدين بأنهم "مجموعة همجية".

ونشر المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان، فيديو لتزاحم عشرات الوافدين في منطقة "المهبولة"، وتزاحموا بالعشرات على توزيع المواد الغذائية، وعلق بالقول:" شاهدت فيديو لوافدي منطقة المهبولة.. كيف وصل هؤلاء إلى هذه الهمجية؟".

وأضاف: "أنهم مجموعة من الجنسيات المختلفة، ووصلوا إلى الهمجية"، مدعيًا أن أحد الوافدين قام بالاعتداء على رجال الأمن، وهو ما كذبه رواد مواقع التواصل الذين شنوا هجومًا كبيرًا عليه، منتقدين تصريحاته ووصفهم بالهمجية.

كانت الفنانة الفنانة الكويتية حياة الفهد أثارت ضجة كبيرة، بمطالبتها بعدم علاج الوافدين في الكويت الذين لم يستطيعوا العودة لبلدانهم في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أنها " لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء".

وأعربت الفهد عن غضبها الشديد من ما يحدث في الكويت بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم، وهو ما يزيد من الأعباء والضغط على الدولة خاصة في ظل انتشار كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل بـ12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع".

وطالبت بضرورة  ترحيلهم للحد من انتشار المرض وتخفيف العبء على بلادها.

وتابعت الفهد : عندي اقتراح لوزيرة الشؤون،  إذا كانت موقادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالالف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة".

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