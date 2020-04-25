» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان

25 أبريل 2020 - 12:11 م

ظهر اللاعب محمد صلاح بأحد إعلانات شهر رمضان وهو يلعب مع ابنته "مكة" داخل منزلهما والحديقة الملحقة به، ثم يتحدث في مكالمة فيديو مع مجموعة أطفال.

وفي مشهد آخر ظهر نجم "الريدز"، وهو يصنع كرة من الجوارب، ثم يضعها أمام قدميه وأمامه سلة مهملات، وبعدها يركل تلك الكرة التي كونها من الجوارب لترتفع لأعلى ثم تسقط داخل السلة، فينطلق بعدها الفرعون المصري محتفلا رافعا يديه.

هذا المشهد لم يكن جديد على "صلاح"، حيث فعلها نجم المنتخب المصري سابقا بكرة حقيقية، خلال مباراة الذهاب التي جمعت فريق ليفربول الإنجليزي، أمام نادي "إيه إس روما" الإيطالي، خلال الدور نصف النهائي، من دوري أبطال أوروبا عام 2018، على ملعب أنفيلد.