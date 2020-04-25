» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز

متابعات- أمينة عبد العال
"حرام عليك يا رامز ليه كدة.. ليه تعمل كدة في ماما يا رامز"، كانت أول كلمات لابن الفنانة غادة عادل ردا علي حلقتها مع الفنان رامز جلال في البرنامج الكوميدي " رامز مجنون رسمي" علي قناة " m b c " مصر، كضيفة أول أيام رمضان.
وكانت الفنانة غادة عادل اكتسبت تعاطف مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن ما حدث لها بالضيق والغضب من رامز، بعد بكائها في الحلقة وصراخها و توسلها إليه بإنهاء الحلقة، حسبما نشرت " هن".
جدير بالذكر أن برنامج رامز هذا العام بعنوان "رامز مجنون رسمي" وهو يواجه فيه ضيوفه بعد استدراجهم إلى الأستوديو ليبدأ تنفيذ فقرات البرنامج بالعديد من الفقرات المرعبة للضيف.
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