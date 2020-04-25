» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز

25 أبريل 2020 - 12:06 م

"حرام عليك يا رامز ليه كدة.. ليه تعمل كدة في ماما يا رامز"، كانت أول كلمات لابن الفنانة غادة عادل ردا علي حلقتها مع الفنان رامز جلال في البرنامج الكوميدي " رامز مجنون رسمي" علي قناة " m b c " مصر، كضيفة أول أيام رمضان.

وكانت الفنانة غادة عادل اكتسبت تعاطف مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن ما حدث لها بالضيق والغضب من رامز، بعد بكائها في الحلقة وصراخها و توسلها إليه بإنهاء الحلقة، حسبما نشرت " هن".

جدير بالذكر أن برنامج رامز هذا العام بعنوان "رامز مجنون رسمي" وهو يواجه فيه ضيوفه بعد استدراجهم إلى الأستوديو ليبدأ تنفيذ فقرات البرنامج بالعديد من الفقرات المرعبة للضيف.